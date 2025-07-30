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Victor Osimhen, gece yarısı sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. İlk olarak Galatasaray armasını paylaşan yıldız oyuncu, ardından uçağa bindiği anları takipçileriyle paylaştı.

Transfer sürecinde sona yaklaşan Galatasaray, Victor Osimhen’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, yıldız futbolcu bu akşam 21.30’da İstanbul Havalimanı’na iniş yapacak.

Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen’in transferinde mutlu sona yaklaştı. Nijeryalı oyuncu, bu akşam saat 21.30’da İstanbul’a gelecek. Sarı-kırmızılı kulüp, Napoli ile yürütülen görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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