Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen’in transferinde mutlu sona yaklaştı. Nijeryalı oyuncu, bu akşam saat 21.30’da İstanbul’a gelecek. Sarı-kırmızılı kulüp, Napoli ile yürütülen görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Osimhen İstanbul’a Geliyor
Transfer sürecinde sona yaklaşan Galatasaray, Victor Osimhen’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, yıldız futbolcu bu akşam 21.30’da İstanbul Havalimanı’na iniş yapacak.
Sağlık Kontrolleri Perşembe Günü
Nijeryalı golcünün transfer sürecinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolleri perşembe günü yapılacak. Kontrollerin ardından resmi imza atılması bekleniyor.
Sosyal Medyadan Galatasaray Sinyali
Victor Osimhen, gece yarısı sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. İlk olarak Galatasaray armasını paylaşan yıldız oyuncu, ardından uçağa bindiği anları takipçileriyle paylaştı.