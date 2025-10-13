Galatasaray’ın yaz transfer döneminde büyük yatırımla kadrosuna kattığı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı’na katıldığı son kampta yaşadıklarıyla sarı-kırmızılı kulüpte endişe yarattı. Lesotho ve Benin maçları için milli takıma giden 26 yaşındaki golcü, kamp sırasında toprak sahada antrenman yaparken görüntülendi. Ayrıca takımın bakımsız ve eski bir otobüsle yolculuk ettiği iddiaları, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Daha önce Ruanda maçında sakatlanarak Eyüpspor, Konyaspor ve Eintracht Frankfurt karşılaşmalarını kaçıran Osimhen’in bu kez de yetersiz antrenman şartlarına maruz kalması, Galatasaray yönetiminde ciddi bir rahatsızlığa neden oldu. Kulüp kaynakları, oyuncunun fiziksel yüklenme açısından riskli bir ortamda bulunduğuna dikkat çekiyor.

Galatasaray cephesini asıl kızdıran gelişme ise Nijerya Futbol Federasyonu’ndan geldi. Federasyonun üst düzey bir yetkilisinin teknik direktör Eric Chelle’ye, “Osimhen’i sakatlık dışında bir daha oyundan almayın” şeklinde talimat verdiği öğrenildi. Bu kararın, Lesotho maçında 89. dakikada kenara alınan yıldız oyuncunun tepkisinin ardından alındığı belirtiliyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, milli takım kampında Osimhen’in hem fiziksel olarak zorlandığını hem de plansız bir yüklemeye maruz kaldığını düşünüyor. Galatasaray, oyuncusunun kariyerini riske atan bu koşulların önüne geçmek için Nijerya Futbol Federasyonu ile resmi temas kurmaya hazırlanıyor.Devam Ediyor

Tüm bu tartışmalara rağmen Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı formasıyla etkili performansını sürdürüyor. 43 maçta 26 kez fileleri havalandıran golcü futbolcu, ülkesinin en önemli hücum silahı konumunda. Ancak Galatasaray, oyuncunun bu başarısının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için profesyonel çalışma ortamlarının sağlanması gerektiğini vurguluyor.

Kulüp yetkilileri, Osimhen’in kondisyonunun korunması ve sakatlık riskinin azaltılması adına Nijerya kampındaki saha ve ekipman koşullarının acilen iyileştirilmesi gerektiği görüşünde. Sarı-kırmızılılar, hem oyuncularına yatırım yapan kulüp olarak hem de oyuncu sağlığını ön planda tutan bir yönetim olarak bu konuda sessiz kalmayacaklarını ifade ediyor.