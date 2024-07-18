Bakan Bak, Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Hacıosmanoğlu'nu yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Futbol Federasyonunun Ankara'da yapılan Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonunun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."

İbrahim Hacıosmanoğlu, yapılan genel kurulda aldığı oylarla TFF'nin yeni başkanı seçilerek futbol camiasının en üst düzey yöneticisi oldu. Göreve gelir gelmez yaptığı açıklamada, "Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Biz federasyonuz kurallara uyacaksanız demeyeceğiz. Futbolun sorunlarını futbolun aileleri ile birlikte çözeceğiz." ifadelerini kullanarak, futbolun sorunlarını tüm paydaşlarla birlikte çözme vurgusu yaptı.

Bakan Bak, mesajında ayrıca Türkiye futbolunun geleceği için birlik ve beraberlik içinde çalışmanın önemine dikkat çekerek, Hacıosmanoğlu ve ekibine başarı dileklerini iletti. Hacıosmanoğlu'nun liderliğinde Türk futbolunun daha da ileriye gitmesi temennisinde bulundu.