Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Merih Demiral'ın UEFA soruşturması için destek mesajı paylaştı. Paylaştığı mesajda Demiral'ın fotoğrafıyla birlikte X hesabından "Uzun uzun yazmaya gerek yok..." notunu ekledi.
Uzun uzun yazmaya gerek yok…🇹🇷 pic.twitter.com/anWjiEuKmJ— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) July 3, 2024
Merih Demiral'a, Avusturya - Türkiye maçında bozkurt işareti yaptığı için UEFA tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" açıldı.
Editör: Engin Keskin