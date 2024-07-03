Hollanda, Romanya’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi Hollanda, Romanya’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Merih Demiral'ın UEFA soruşturması için destek mesajı paylaştı. Paylaştığı mesajda Demiral'ın fotoğrafıyla birlikte X hesabından "Uzun uzun yazmaya gerek yok..." notunu ekledi.

Merih Demiral'a, Avusturya - Türkiye maçında bozkurt işareti yaptığı için UEFA tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" açıldı.

Editör: Engin Keskin