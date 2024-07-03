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Merih Demiral'a, Avusturya - Türkiye maçında bozkurt işareti yaptığı için UEFA tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" açıldı.

Gençlik ve Spor Bak anı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Merih Demiral 'ın UEFA soruşturması için destek mesajı paylaştı. Paylaştığı mesajda Demiral'ın fotoğrafıyla birlikte X hesabından "Uzun uzun yazmaya gerek yok..." notunu ekledi.

Hollanda, Romanya’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Hollanda, Romanya’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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