AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, deprem sonrası yapılan ceset torbası ve kefen alımı ihalesinde yolsuzluk yapıldığını iddia ederek Meclis’te tabutla basın açıklaması yaptı.

Gökçek, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 6 Şubat 2023 depremleri sonrası gerçekleştirdiği ihalelerde usulsüzlük olduğunu öne sürdü. Gökçek, ihalenin 80 milyon 155 bin TL bedelle sonuçlandığını ve ürünlerin 35 gün sonra teslim edildiğini belirterek, “Bu kadar ceset torbası ve kefen kimlere gönderildi, nerede kullanıldı?” diye sordu.

“30 bin kefen nerede?”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yıllık ortalama 30 bin adet kefen alımı yaptığını ifade eden Gökçek, diğer kurumların aynı ürünleri çok daha düşük maliyetle tedarik ettiğini iddia etti. Örnek olarak Üsküdar Devlet Hastanesi’ni gösteren Gökçek, “Üsküdar Devlet Hastanesi, bir kefeni 259 TL’ye alırken Mansur Yavaş’ın aldığı ürünlerin fiyatı çok daha yüksek. Bu durum açıklama gerektiriyor” dedi.

Fiyat farkları ve şeffaflık iddiası

Gökçek, fiyat farklarına dikkat çekerek, “1 milyon 250 bin adet ceset torbasına denk gelen bir alım söz konusu. Ancak bu ürünlere ulaşmak mümkün değil” dedi. Şeffaflık çağrısında bulunan Gökçek, belediyeyi hesap vermeye davet etti.