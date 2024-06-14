Osmangazi Belediyesi’nde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ekipleri tarafından 4 gün boyunca gerçekleştirilen dış tetkik tamamlandı. Denetleme sonucunda Osmangazi Belediyesi’nin sahip olduğu kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre belgelerinin geçerliliği devam etti.BURSA (İGFA) - Hizmet kalitesini ve verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar sürdüren Osmangazi Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülen TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri dış tetkikini başarıyla tamamladı. Belgelerinin geçerliliğini koruması için yapılan tetkikler, tüm birimlerde gerçekleştirildi. 4 gün boyunca TSE’den gelen 5 kişilik uzman ekip tarafından tetkike tabi tutulan Osmangazi Belediyesi, süreç sonunda belgeleri yenilemeye hak kazandı. Denetim sürecinin ardından değerlendirme ve kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan kapanış toplantısıyla da tetkik süreci değerlendirildi.

Gerçekleştirilen dış tetkikin ardından TSE yetkilileri iyileştirme fırsatlarını rapor haline getirerek Osmangazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda TSE Kimya Mühendisi ve Denetçisi Erçin Özçelik, tarafından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, başkan yardımcıları ve birim müdürlerine rapor sundu.

Toplantıda, birimlere yapılan gezilerde majör hatalara rastlamadıklarını ifade eden tetkik ekibi, iyileştirilmesi gereken noktalar olduğunu ve ekibin bu noktaları dikkatle dinleyerek gerekli notları aldığını aktardı.