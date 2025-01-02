Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., şebeke tesis ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle belirtilen tarih ve saatlerde aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır:
BALIKÖY - BALIKÖY-KIŞLAK: Kesinti Süresi: 09:00 - 18:00
Etkilenecek Bölge: Gazi Sokak (Sadece Gevrekler Köyü)
BALIKÖY - SOLUGANLARe: Kesinti Süresi: 09:05 - 17:00
Etkilenecek Bölge: Öztürk Sokak (Sadece Dutlar Köyü)
BALIKÖY - SOLUGANLARK: Kesinti Süresi: 09:10 - 17:00
Etkilenecek Bölge: Camii Cadde (Sadece Şapçı Köyü)
MERKEZ - AKKENTK:Kesinti Süresi: 10:00 - 14:00
Etkilenecek Bölge: TOKİ 345 Konut Küme Evler (Sadece TOKİ 454 Toplu Konutları)
Çalışmalar erken tamamlandığında elektrik, ilan edilen bitiş saatinden önce verilecektir.