Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., şebeke tesis ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle belirtilen tarih ve saatlerde aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır:

Afyonkarahisar’da 3 Ocak’ta sekiz ilçede elektrik kesintisi Afyonkarahisar’da 3 Ocak’ta sekiz ilçede elektrik kesintisi

BALIKÖY - BALIKÖY-KIŞLAK: Kesinti Süresi: 09:00 - 18:00

Etkilenecek Bölge: Gazi Sokak (Sadece Gevrekler Köyü)

BALIKÖY - SOLUGANLARe: Kesinti Süresi: 09:05 - 17:00

Etkilenecek Bölge: Öztürk Sokak (Sadece Dutlar Köyü)

BALIKÖY - SOLUGANLARK: Kesinti Süresi: 09:10 - 17:00

Etkilenecek Bölge: Camii Cadde (Sadece Şapçı Köyü)

MERKEZ - AKKENTK:Kesinti Süresi: 10:00 - 14:00

Etkilenecek Bölge: TOKİ 345 Konut Küme Evler (Sadece TOKİ 454 Toplu Konutları)

Çalışmalar erken tamamlandığında elektrik, ilan edilen bitiş saatinden önce verilecektir.

Kaynak: BÜLTEN