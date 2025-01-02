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Afyonkarahisar’da 3 Ocak’ta sekiz ilçede elektrik kesintisi

Afyonkarahisar’da 3 Ocak’ta sekiz ilçede elektrik kesintisi

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., şebeke tesis ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle belirtilen tarih ve saatlerde aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır:

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