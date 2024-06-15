Osmangazi Köprüsü'nde bayram yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
Kocaeli'de Osmangazi Köprüsü'nün Yalova istikametinde, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar nedeniyle trafikte araç yoğunluğu oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsü katılımı Dilovası girişinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Yoğunluk köprünün Kocaeli'den Yalova'ya gidiş yönünde görülürken, Yalova'dan Kocaeli istikametine geliş yönünde trafik akıcı ilerliyor.
Polis ekipleri de güzergâh üzerinde önlemlerini artırdı.
Yoğunluğun bu gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA