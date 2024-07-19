Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki belirli noktalara yerleştirdiği 16 wi-fi ile vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti sunuyor. Depremden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan vatandaşlar için de ücretsiz internet noktası oluşturan Osmangazi Belediyesi’nin bu hizmetinden 2024 yılının ilk altı ayında 21 bin 211 kişi faydalandı.BURSA (İGFA) - Günümüz teknolojisinin tüm imkanlarını kullanan Osmangazi Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin yanı sıra sıra belediyeye ait tesislerde, ücretsiz olarak kablosuz internet hizmeti sunuyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde de ücretsiz internet noktası oluşturan Osmangazi Belediyesi’nin bu hizmeti, vatandaşlar tarafından çok sevildi. Wi-fi cihazlarına cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayarları ile bağlanan vatandaşlar, hayatımızın ayrılmaz parçası haline gelen internete anında erişim sağlıyor. Bilgiye hızlı ve kolay erişimi sağlamak, acil durumlar sırasında iletişimi kolaylaştırmak ve sosyal etkileşimi artırmak için kamusal ortak kullanım alanlarında verilen ücretsiz internet hizmetinden 2024 yılının ilk altı ayında 21 bin 211 kişi faydalandı. Özellikle öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören kablosuz internet erişim noktalarında, toplam 132 bin 852 kez oturum açma işlemi yapıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ücretsiz kablosuz internet erişimi hizmetini daha da yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, “İnternet artık hayatın akışında bir zorunluluk haline geldi. Neredeyse her anımız internet üzerinde devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, vatandaşlarımızın ücretsiz, hızlı ve güvenli bir internete bağlanabilmesi için özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ve belediyemize ait tesislerde ücretsiz internet hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımızın bu hizmetimize gösterdikleri ilgiden dolayı çok memnunuz. İlerleyen süreçte ücretsiz kablosuz internet ağımızı daha da genişletmek istiyoruz” dedi.