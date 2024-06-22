Osmangazi Belediyesi, Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için bölgeye sevk ettiği su tankerleri ve iş makineleri ile söndürme çalışmalarına destek oluyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Büyükorhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine destek olmak adına harekete geçti. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan ancak rüzgarın etkisiyle başlayan yangın için seferber olan Osmangazi Belediyesi, bölgeye gönderdiği su tankerleri ve iş makineleri ile yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangın haberini alır almaz hızlı bir şekilde yola çıkan ve kısa sürede yangının yaşandığı noktaya ulaşan ekipler, yangını söndürmek için 24 saat esasıyla var güçleriyle çalışmaya başladı. Yaklaşık 250 hektar alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Büyükorhan ilçemizdeki yangın felaketi bizleri derin bir üzüntüye boğdu. Kahraman itfaiye ekiplerimiz ve gönüllüler büyük bir özveriyle yangına karşı savaş veriyor. İnşallah en kısa sürede yangın kontrol altına alınır. Yangınla mücadele eden tüm ekiplere ve bölgedeki mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu zor günlerde hep birlikte dayanışma göstererek yaralarımızı saracağız” dedi.