Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Koçlu köyünde bugün saat 13.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Ekipler, hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için yoğun bir çalışma başlattı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Koçlu köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin etkin mücadelesi sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni hakkında araştırmalar devam ederken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında, toplamda 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının nasıl başladığı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, ekipler olayın çıkış nedenini araştırmaya devam ediyor.