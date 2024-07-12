OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarının da yer aldığı serginin açılışı yapıldı.



Kentteki alışveriş merkezinde açılan sergide, AA muhabir ve foto muhabirlerinin darbe girişimi günü ve sonrasında çektiği fotoğraflar yer alıyor.

Serginin açılışını yapan Vali Erdinç Yılmaz, düzenledikleri etkinliklerle 15 Temmuz darbe girişimini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Düzenlenen sergide 15 Temmuz gecesi yaşananların gösterildiği fotoğrafların yer aldığını dile getiren Yılmaz, "Bu vesileyle bir kez daha bu hain darbe girişimini lanetliyoruz. Kahraman milletimizin, kahraman duruşunu ve ruhunu buradaki fotoğraflarla bir kez daha gördük. İnşallah ebediyete kadar milletimizin var olması için böyle hain girişimlere asla izin vermeyeceğiz." dedi.