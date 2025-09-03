Osmaniye’de yaşanan dehşet anları, şehirlerarası otobüs terminalinde bir babanın kızına tüfekle ateş etmesiyle gündeme geldi. Olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Osmaniye Yunus Emre Mahallesi’ndeki şehirlerarası otobüs terminaline elinde tüfekle gelen baba, kızı N.K.’ye ateş açtı. Olay çevrede büyük panik yarattı ve vatandaşlar durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi.

Hızlı müdahale ile hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan genç kız N.K., Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri soruşturma başlattı. Polis ekipleri, olayın nedeni ve babanın motivasyonu hakkında detaylı araştırma yürütüyor. Terminaldeki güvenlik kameraları ve görgü tanıkları da incelemeye alındı.

Yaşanan saldırı, çevredeki vatandaşlar arasında büyük korku ve endişe yarattı. Yetkililer, benzer olayların önüne geçebilmek için terminal çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı.