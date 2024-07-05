Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Koçlu Yolu Akarca mevkiinde meydana gelen kazada, Mahmut Acarca yönetimindeki 80 KL 095 plakalı otomobil, Ramazan K. yönetimindeki 80 LH 434 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın detayları ve müdahale

Kazada, otomobil sürücüsü Mahmut Acarca, eşi Fatma Acarca ve minibüs sürücüsü Ramazan K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Fatma Acarca, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahmut Acarca’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Diğer yaralı Ramazan K.’nın ise tedavisi sürüyor.

Jandarma ekipleri, kazanın nedenini belirlemek üzere olay yerinde incelemelere başladı.