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Yapılan ilk incelemenin ardından Özdem'in cenazesi, otopsi için Adana Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu Özdem'in cesedi, Toprakkale ilçesi Türkmen Beldesi Lalegölü mevkisindeki dere yatağında bulundu.

Son olarak Karaçay deresi civarında görüldüğü belirtilen Özdem'i bulmak için AFAD ve polis ekipleri, Karaçay deresinde arama çalışması başlattı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 25 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi dere yatağında bulundu.

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