Osmaniye’de polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirdi ve 30 kişiyi gözaltına aldı.

Son bir haftada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan baskınlarda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda uyuşturucu ve ekipman ele geçirildi

Ev, işyeri, araç ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda ise 51,43 gram metamfetamin, 48,59 gram skunk, 38,92 gram bonzai, 35,59 gram esrar, 34 hint keneviri, 49 çeşitli türlerde uyuşturucu hap, 2,09 gram fubinica, 36,82 gram aseton ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Osmaniye'de gerçekleştirilen bu geniş çaplı operasyon, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gösterdi. Operasyonun detayları ve gözaltına alınan kişilerin akıbeti merakla bekleniyor.