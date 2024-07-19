Osmaniye’de polisin durdurduğu bir TIR'da yapılan aramada, iş makinesinin silindirine gizlenmiş 77 kilo 650 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü Zeynal Ş. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Köpeklerin yardımıyla arandı

Osmaniye ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ortaklaşa çalışma gerçekleştirerek önemli bir operasyona imza attı. Doğu illerinden gelen ve şüphe üzerine durdurulan TIR, narkotik köpeklerin yardımıyla titizlikle arandı.

Uyuşturucu silindire gizlenmiş

Yapılan aramada, TIR’ın dorsesinde bulunan iş makinesinin silindirine gizlenmiş 77 kilo 650 gram skunk bulundu. Polis ekipleri, uyuşturucunun tespit edilmesinde hassas burunlu narkotik köpeklerin büyük katkısı olduğunu belirtti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan TIR sürücüsü Zeynal Ş., ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan işlem gördü. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen Zeynal Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.