OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yaralı olduğu için uçamayan ebabil tedaviye alındı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesinde uçamayan bir kuş olduğunu fark eden görevliler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

İncelemede, ebabilin kanadının alt kısmından yaralı olduğu için uçamadığını tespit edildi.

Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne getirilen ebabil, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.