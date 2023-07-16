Gafarlı köyü Diniker Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü söndürme ekipleri sevk edildi. Toplam 7 uçak, 14 helikopter, 63 arazöz, 17 iş makinesi ve 300 personel söndürme çalışmalarına katıldı; bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 24 saatte söndürüldü. 400 dönüm alan zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.