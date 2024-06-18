Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Çiçeklidere köyünde, babalarının anısını yaşatmak amacıyla yıllarca ekip biçtiği tarlayı satın alan Öztanrıkulu kardeşler, her yıl buğday ekerek geleneksel hasat yöntemini sürdürüyor. 2021'de hayatını kaybeden babaları Ali Öztanrıkulu'nun izinden giden kardeşler, tarım makinelerinin zor girdiği dik yamaca sahip 10 dönümlük arazide orakla hasat yapıyor.

Tarım makineleri giremiyor

Tarım makinelerinin zor girdiği ve traktörlerin buğdaya zarar verdiği dik ve taşlı araziye, Öztanrıkulu kardeşler her ekim döneminde el birliğiyle buğday tohumlarını atarak ürünlerini yetiştiriyor. Ürünlerini orakla hasat eden kardeşler, mahsullerini aralarında paylaştırarak kışlık un ve bulgur ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Babamın hatırası var burada"

Kardeşlerden Yakup Öztanrıkulu, babalarının her yıl bu tarlayı ekip biçtiğini, onun ölümünden sonra bu geleneği devam ettirdiklerini belirtti. Öztanrıkulu, "Biz de kendi elimizle hiç zarar vermeden her tanesini topluyoruz. Eğer 10 kişi olursak 10 dönüm tarlayı sabahtan akşama 1 günde hasat edebiliyoruz" dedi. Tarlanın bölüştürülmeden çocukları ve yeğenlerine kalacağını ifade eden Yakup Öztanrıkulu, bu geleneğin devam etmesini umuyor.

Zor ama keyifli bir iş

Kardeşlerden Adil Öztanrıkulu ise geleneksel yöntemlerle buğday biçmenin zorluklarına rağmen bu işi severek yaptıklarını anlattı. Babalarının kendilerine öğrettiği yöntemle orakla hasat yaparken onu yad ettiklerini belirten Adil Öztanrıkulu, "Traktörle hasat edebiliyoruz ama traktör ürüne çok zarar veriyor. Bizim de gönlümüz buna razı olmadığı için elimizle hasat ediyoruz" diye konuştu.

Gelecek nesiller için endişeli

Ali Öztanrıkulu'nun yıllarca Hazine arazisinde tarım yaptığını hatırlatan kardeşler, babalarının hatırasını yaşatmak için tarlayı satın aldıklarını ve bu yöntemi sürdürdüklerini söyledi. Ancak, yeni neslin bu işi devam ettirme konusunda pek hevesli olmadığını belirterek, "Bizden sonra bu tarlayı ekip biçecek birisi olmayacak sanırım" ifadelerini kullandılar.