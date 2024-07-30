Ahmet’in enerjik dans görüntüleri, ünlü şarkıcı Justin Bieber’ın sosyal medya hesabında paylaşıldı ve dünya çapında büyük ilgi gördü. Şimdi ise Ahmet, Bieber ile tanışma hayalini gerçekleştirmenin peşinde.

Dans videosu gündem oldu

Ahmet Aygün, ailesiyle birlikte düğünlerde dans etmeyi seven bir çocuk. Müziğe olan ilgisi ve yeteneği, ağabeyi tarafından düzenlenen düğünlerde sergilendi. Bu görüntüler, yerel sanatçı Emrah Türkoğlu tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Ahmet’in dans ettiği video, kısa sürede ünlü şarkıcı Justin Bieber’ın Instagram hesabında yayımlandı. Bieber'ın 293 milyon takipçisinin bulunduğu bu hesapta videonun paylaşılması, Ahmet’in videolarını dünya çapında bir izleyici kitlesine ulaştırdı.

Ahmet’in hayali Justin Bieber ile tanışmak

Videonun büyük ilgi görmesinin ardından, Ahmet Aygün’ün ailesi ve videoyu paylaşan Emrah Türkoğlu'na birçok mesaj gönderildi. Ahmet, videonun bu kadar ilgi görmesinden çok mutlu olduğunu belirtti. "Oynamayı çok seviyorum ve gittiğim düğünlerde dans ederim. İnsanlar oynamamı çok seviyor ama bazen nazar olduğunu düşünüyorum," diyen Ahmet, Bieber’ın paylaştığı videoyu beğendiğini ve bir gün Justin Bieber ile tanışmayı arzuladığını ifade etti.

Emrah Türkoğlu’nun açıklamaları

Videoyu paylaşan Emrah Türkoğlu, Ahmet’in ağabeyi ile birlikte çalıştıklarını ve düğünlerde Ahmet’in de yer aldığını söyledi. Türkoğlu, Ahmet’in oyun havasındaki yeteneğini vurgularken, "Ahmet çok yetenekli bir çocuk ve müzik kulağı da oldukça iyi. Paylaştığım video Instagram'da 13 milyon kez izlendi. Justin Bieber'ın paylaşımı beni gerçekten şok etti. Gurur duyuyoruz, bu tür şeyler güzel hissettiriyor" şeklinde konuştu.