Yaklaşık 150 yıl boyunca Osmanlı'daki salgın hastalıklara karşı karantina uygulamalarına ev sahipliği yapan İzmir Urla'daki Karantina Adası, müze olmasıyla gündemde.

Tarihi Karantina Adası

Osmanlı Devleti, tüm dünyada bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu yıllarda, topraklarını deniz yoluyla gelecek hastalıklardan korumak için İzmir'in Urla ilçesine bağlı Karantina Adası'nda bir tahaffuzhane (karantina tesisi) inşa etti. Bu tesis, Osmanlı'nın sağlığını koruma amacıyla önemli bir görev üstlendi. Adada bulunan teçhizatlar ve yapılar, bugün hala ayakta ve canlı bir tarihi gözler önüne seriyor.

Karantina uygulamaları

Karantina Adası, yaklaşık 150 yıl boyunca veba, tifo, tifus ve kolera gibi ölümcül hastalıkların Osmanlı topraklarına girişini önlemede kritik bir rol oynadı. Misafirler, adadaki banyolarda temizlenir ve kıyafetleri ile eşyaları buharlı kazanlarda sterilize edilirdi. Ada, o dönemin salgın hastalıklarına karşı etkili bir koruma yöntemi sunuyordu.

Dünyadaki tescilli karantina adaları

Dünyada tescillenmiş üç karantina adası bulunuyor: ABD'deki Elisa Adası, Hırvatistan Dubrovnik Zupa Dubrovacka Adası ve Türkiye'deki Urla Karantina Adası. Bu üç ada arasında en iyi durumda olan Urla Karantina Adası'ndaki tesisler, sağlık müzesi olma yolunda restore ediliyor.

Tarihi ve mimarisi

Osmanlı Dönemi’nde salgın hastalıklarla mücadele amacıyla Fransız mimarlar tarafından 1865 yılında inşa edilen tahaffuzhane, uluslararası seyahat ve ticaretin zarar görmemesi adına limana gelen gemilerdeki yolcu ve mürettebatın sağlık kontrolü yapıldığı bir merkezdi. Eşyalar yüksek derece buharlı makinelerde dezenfekte edilirken, riskli görülen kişiler 1-2 hafta adada konaklatılıyordu.

Restorasyon çalışmaları

Urla Tahaffuzhanesi, 1865'ten 1950'li yıllara kadar faaliyetini sürdürdü. Şimdi ise sağlık müzesi olması için restorasyon çalışmaları devam ediyor. Ada, ziyaretçilere hem geçmişi hem bugünü ve insanlık tarihinin salgınlarla mücadelede geliştirdiği yöntemleri yeniden hatırlatacak.

Karantina Adası'nın müze haline dönüştürülmesi sosyal medyada büyük ilgi topluyor. Tarihi yapıların ve salgın hastalıklarla mücadelenin anlatılacağı bu müze, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.