Osmangazi Belediyesi’nin açtığı kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları her biri el emeği göz nuru eserlerden oluşan yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde bulunan kursiyerlerin 2023-2024 dönemi boyunca aldıkları eğitimlerle ürettikleri eserlerden oluşan yılsonu sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu. Osmangazi Belediyesi’nin vatandaşların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla Halk Eğitim Merkezi ile her yıl ortaklaşa düzenlediği, OSMEK kurslarının 2023-2024 döneminin yıl sonu sergisinde kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı eserler sergilendi

Soğanlı Kültür Merkezi’nde açılan sergide, giyim, filografi, tezhip, ahşap yakma, resim, su kabak işlemeciliği, ev mefruşatı, geri dönüşüm, rölyef, deri, koza, örgü, iğne oyası, el nakışları, gümüş kazaz ve çini gibi alanlarda bin 500 el emeği eser sergiyi ziyaret edenlerin beğenisine sunuldu. Ayrıca bu yıl ilk defa adli kalem işleri, iş ve sosyal hayatta iletişim, liderlik eğitimi, girişimcilik eğitimi ve sağlık okur yazarlığı kursu açıldı.

Düzenlenen sergiye Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yılmaz, Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Zeynep Terece, belediye meclis üyeleri, kursiyerler ve yurttaşlar katıldı.

“BU KURSLAR ÇOK DEĞERLİ”

El emeği, göz nuru ve alın teri sonucu ortaya çıkarılan eserleri sergide görmekten mutlu olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bu kurslar çok değerli, bu kurslarda çok güzel eserler ortaya çıkartılıyor. Bugün burada çok önemli çalışmaları görmekteyiz. Ben bu kursta emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“BU YIL 311 KİŞİ OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ”

Halk eğitim merkezi kurslarını açtıklarını belirten Osmangazi Kaymakamı Ali Partal da, “Bizi en çok sevindiren kursların başında, okuma yazma kursları geliyor. Okuma yazma bilmeyen kalmasın bu kursları açıyoruz. Bu yıl 311 kişiye okuma yazma öğrettik. Önceliğimiz bilgi, beceri, istihdama ve mesleki istihdama yönelik kurslar olacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından farklı branşlarda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi. Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından protokol üyeleri, Soğanlı Kültür Merkezi fuaye alanındaki sergiyi gezdi.