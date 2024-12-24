Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 18 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 7 Ocak 2024 tarihine kadar yapılabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, ÖSYM, 16 sınav hizmetleri uzmanı ve 2 destek personeli alacak. Sınav hizmetleri uzmanı pozisyonu için adayların, yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerden mezun olmaları ya da denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmaları gerekiyor.

KPSS Şartı ve Puan Durumu

Sınav hizmetleri uzmanı pozisyonu için adayların, 2024 KPSS lisans sınavı sonucunda KPSSP3 (B) grubu puan türünden asgari 60 puan almış olmaları gerekiyor. Destek personeli pozisyonu için ise 2024 KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak yeterli olacak. Başvurular, en yüksek puan alan adaylardan başlanarak sıralanacak ve alım yapılacak kadro sayısı kadar aday seçilecektir.

Başvuru Süreci

Başvurular 7 Ocak 2024’e kadar alınacak. İlanla ilgili detaylı bilgilere ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.