ÖSYM, 2024 YKS sonuçlarını açıklamanın ardından adayların merakla beklediği tercih kılavuzunu yayımladı. Adaylar, önümüzdeki günlerde tercihlerini belirleyip üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekler.

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, 2024 YKS tercihleri 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. Adayların tercihlerini yapmadan önce ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel tercih kılavuzunu incelemeleri önem taşıyor.

Kılavuz, adaylara üniversitelerin sunacağı programları, kontenjanları ve diğer önemli bilgileri içermektedir. Adaylar, tercihlerini belirlerken bu bilgileri dikkatlice değerlendirmeli ve tercih süresi içinde güncel kılavuzu takip etmelidir.

ÖSYM, adaylara tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve önemli duyuruları sürekli olarak internet sitesi üzerinden yapacak. Adaylar, tercihlerini yapmadan önce bu duyuruları düzenli olarak takip etmelidirler.