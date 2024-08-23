Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından, Ersoy ve Erenoğlu, bu yıl ilk kez ÖSYM bünyesinde yapılan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamında öğrenci alımı yapılan Spor Bilimleri Fakültesi'nde incelemelerde bulundu. Ziyarete, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç ve ÖSYM Çanakkale İl Koordinatörü Doç. Dr. Ali Emre Bilis de eşlik etti.

Rektör Erenoğlu’ndan ortak inceleme

Ziyaretin ana gündemini, ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen ve yükseköğretim kurumlarının spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi için yapılan Özel Yetenek Sınavı oluşturdu. Bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından düzenlenen sınav, öğrencilerin yeteneklerinin objektif ve adil bir şekilde değerlendirilmesini amaçlıyor.

Sınavın önemi ve ilk uygulama

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, ziyaret sırasında sınavın yapıldığı spor salonunda gözlemlerde bulundu ve sınav sürecinin işleyişi hakkında bilgi aldı. Ersoy, "Bu yıl ilk kez uyguladığımız Özel Yetenek Sınavı, öğrencilerimizin yeteneklerini adil bir şekilde değerlendirmek ve spor programlarına en uygun adayları seçmek amacıyla geliştirilmiştir. ÇOMÜ gibi köklü bir üniversitede bu sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesi bizler için büyük bir önem taşıyor" dedi.

ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi

ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi, uzun yıllardır spor alanında başarılı öğrenciler yetiştiren köklü bir kurum olarak biliniyor. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği Özel Yetenek Sınavı'nın burada uygulanması, fakültenin spor alanındaki yetkinliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, sınav sürecinin başarıyla yürütülmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari kadroya teşekkürlerini sundu.

Akademik iş birliği ve gelecek planları

Ziyaret sırasında Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, üniversitenin spor bilimleri alanında yaptığı çalışmalar ve gelecek planları hakkında ÖSYM Başkanı Ersoy’a bilgi verdi. ÇOMÜ’nün, spor bilimleri alanında daha da ileriye gitmek için ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri yapmaya devam edeceğini belirten Erenoğlu, "Özel Yetenek Sınavı gibi yenilikçi uygulamalar, öğrencilerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak ve onları en iyi şekilde yönlendirmek için büyük bir fırsat sunuyor" diye konuştu.

Eğitim ve sporun güçlü bağlantısı

Ziyaretin sonunda, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy ve Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi’ndeki Özel Yetenek Sınavı’nın başarıyla uygulanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bu ziyaret, hem akademik hem de spor alanında gelecekteki işbirliklerinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.