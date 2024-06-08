Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl 3 milyondan fazla adayın katılacağı 2024-YKS öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, “Stressiz, gürültüsüz, trafiksiz bir ortam oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” dedi.

2024-YKS, 8-9 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde 81 il ve 245 sınav merkezinde, ayrıca KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Ersoy, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaptığı açıklamada, bir yıllık yoğun sürecin bu hafta sonu sona ereceğini belirtti.

"Stressiz bir sınav için çalışıyoruz"

Ersoy, Kasım ayında Talim ve Terbiye Kurulu'ndan gelen kazanımlarla birlikte binlerce öğretmenin, öğrenciler için yoğun bir çalışma süreci başlattığını ifade etti. “Bu hafta sonu süreç nihayete erecek. Biz bu süreç için tüm birimlerle koordinasyon halinde hareket ediyoruz. Çocuklarımız için stressiz, gürültüsüz, trafiksiz bir sınav ortamı oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

"Yaklaşık 1 milyon görevliye teşekkür ediyoruz"

81 ilde sınav koordinasyon merkezlerinin yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Ersoy, "Bu sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize, emniyet müdürlerimize, motorize ekiplerimize, jandarmamıza, nüfus müdürlüğü elemanlarımıza ve belediye personelimize teşekkür ediyoruz. Bugün TYT'de 3 milyon 120 bin 878 adayımız, 245 merkezde Kıbrıs Lefkoşa ve Zagreb'de sınava girecek” dedi.

Ersoy, sınavın adaylar için başarılı geçmesini dileyerek, “Bu sınav onların emeklerinin karşılığı olsun diye çalıştık. Sınav sonucu ne olursa olsun, öğrencilerimiz bizim en değerlilerimiz. Onların en kıymetlisi olduklarını düşünerek üzerimize düşen görevi yerine getirdik” ifadelerini kullandı. Ersoy, sınav sonuçlarının 17 Temmuz'da ilan edileceğini belirtti.