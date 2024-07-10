ÖSYM, 20-21 Temmuz'da yapılacak KPSS alan bilgisi oturumlarının sınava giriş belgelerini internet üzerinden erişime açtı.
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre:
- 20 Temmuz: 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi birinci oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve ikinci oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) yapılacak.
- 21 Temmuz: 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi üçüncü oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) gerçekleştirilecek.
Oturumlara katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
ÖSYM, sınav günleriyle ilgili önemli uyarılarda bulundu:
- 20 Temmuz: 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi ikinci oturumu için adayların saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.
- 21 Temmuz: 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi üçüncü oturumu için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi.
Editör: Nurican ALBAYRAK