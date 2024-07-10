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ÖSYM, sınav günleriyle ilgili önemli uyarılarda bulundu:

Oturumlara katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre:

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