Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 14 Ağustos Çarşamba günü açıklanacağı duyurulan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanma tarihi, birçok adayın kafasında soru işaretlerine neden oldu. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan güncellemelere göre, sonuçların açıklanma tarihi Eylül ayına ertelendi.

Sonuçlar neden gecikti?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının 14 Ağustos'ta erişime açılması bekleniyordu. Ancak, ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan son güncellemelerde, sonuçların açıklanma tarihinin ertelendiği belirtilmiş durumda. DGS sonuçlarının Eylül ayında açıklanacağı öngörülüyor. Gecikmenin sebebine dair resmi bir açıklama yapılmazken, adaylar sürecin neden uzadığını merak ediyor.

DGS tercih tarihleri ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih tarihleri de netlik kazanacak. ÖSYM'nin belirleyeceği tarihler doğrultusunda, adaylar tercihlerini yapabilecek. 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Tercih tarihleri hakkında bilgi almak isteyen adayların, ÖSYM'nin duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

Sonuçlar nasıl sorgulanır?

Adaylar, DGS sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirler. Sonuç sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gerekmektedir. Adayların, ÖSYM'nin sağladığı online platforma giriş yaparak sonuçlarını hızlı ve güvenli bir şekilde öğrenmeleri mümkün olacaktır.