Muğla’nın Bodrum ilçesi İçmeler bölgesinde meydana gelen olayda, bir otelde kat görevlisi olarak çalışan Kırgızistan uyruklu Zhanetta Ulukbek Kyzy (25), doğum yaptıktan sonra bebeğini teras katına bıraktı.

Kanaması bulunan Kyzy, Bodrum Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan muayenede kadının kısa süre önce doğum yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Bebeğini terasta bıraktığını itiraf etti

Polis ekiplerince yapılan sorguda, Kyzy’nin çalıştığı otelin lojmanında doğum yaptığı ve bebeğini havluya sararak teras kata bıraktığı ortaya çıktı.

Otele giden polis ve sağlık ekipleri, teras bölümünde yaptıkları kontrolde bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma Başlatıldı

Bebeğin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zhanetta Ulukbek Kyzy’nin yaklaşık 5 ay önce Bodrum’a geldiği ve otelde kat görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Kyzy’nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.