Otel Odasında Sır Ölüm! Turist, Çarşafla Asılı Halde Bulundu!

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tatil için gelen Polonya uyruklu 31 yaşındaki Kamil Oltowski, kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu. Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Oltowski'nin cesedi, eşi tarafından otel odasında bulundu.

Olayın detayları

İddialara göre, Oltowski'nin eşi, banyoya girdiğinde Oltowski'yi havlu askılığında boynundan çarşafla asılı şekilde hareketsiz buldu. Şok yaşayan eşi, durumu derhal otel yetkililerine bildirdi. Otel yetkilileri olayın bildirilmesinin ardından jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Oltowski'nin yaşamını yitirdiğini doğruladı. İlk belirlemelere göre intihar şüphesi üzerinde durulurken, turistin cansız bedeni savcılık incelemesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.