Kartalkaya Kayak Merkezindeki otelde çıkan yangın dolayasıyla yakınlarının kaldırıldığı hastaneye gelen Oktay Ateş, “Hastaneden bilgi akışı yok. Kimse hiçbir şey söylemiyor. Çevre illerden devamlı araçlar geliyor. Ne oluyor ne bitiyor biz de bilmiyoruz” diye tepki gösterdi. Üç yakınından ikisi vefat eden Cevat Özkoç, “Çok üzgünüz” dedi. Hastanede morg kapasitesinin dolması nedeniyle cenazeler, bir gıda firmasına ait soğuk hava depolu TIR'a konuluyor.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan, Grand Kartal Otel'de çıkan yangında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre 66 kişi öldü, biri ağır olmak üzere 51 kişi yaralandı.

Gece saat 03.30 sıralarında yangının çıktığı Grand Kartal Otel'de vatandaşların endişeli bekleyişleri sürüyor.

Hastane önünde yakınından haber almak için endişeli bekleyen Oktay Ateş, “Tanıdıklar var, arkadaşlarımız var, yüce Rabbim hepsine yardım etsin, bizler de şok içindeyiz. Gece geç yattım. Son dakika olarak gördük. Elimizden bir şey gelmiyor. 40 kilometre uzaklıkta, itfaiye bile zor gitmiş. Takdiriilahi mi diyelim ihmalkarlık mı diyelim. İnşallah en yakın zamanda sevdiklerimizden haber alırız. Geçmiş olsun, ölenlere de Allah’tan rahmet diliyorum. Hastaneden bilgi akışı yok. Kimse hiçbir şey söylemiyor. Çevre illerden devamlı araçlar geliyor. Ne oluyor ne bitiyor biz de bilmiyoruz” dedi.

“Vefat haberini aldık; çok üzgünüz”

Otelde konaklayan üç yakınından ikisinin hayatını kaybettiğini söyleyen Özkoç, "İçeride yakınlarım vardı. Ablamın çocukları var. Enes'in sağ olduğunu öğrendik ama diğerlerinin vefat haberini aldık saat 10.00 sıralarında. Şu anda çok üzgünüz. Diyecek bir şey yok" dedi.

Otelin bulunduğu bölgeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan köyde ikamet eden İdris Bilgi ise "30 kilometre aşağıda oturuyorum. Duyar duymaz elimden belki bir şey gelir diye buraya geldim. Cansız bedenlerin çıkarılmasında ve yangını söndürme çalışmalarında yardımcı olmaya çalıştım. Geldiğimde otel yanıyordu. Herkes bir şey yapmaya çalışıyordu" diye konuştu.

Cenazeler soğuk hava depolu TIR'a konuluyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki otel yangınında hayatını kaybeden kişi sayısının artmasından endişe ediliyor.

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, morg kapasitesinin dolması nedeniyle cenazeler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde bir gıda firmasına ait soğuk hava depolu TIR'a konuluyor.