Bolu'da, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan itfaiye ön raporunda, 50'den fazla kişinin camlardan merdivenli itfaiye aracıyla, bir kişinin de atlama yatağıyla kurtarıldığı belirtilerek, “Bina lobi kısmından başlanarak tüm katlarda arama-kurtarma çalışmasına başlanmış olup her katta bulunan odalarda, merdiven sahanlıklarında ve ara hollerde eks (ölü) vatandaşlar tespit edilip tahliyesi tarafımızca yapılmıştır. Yangında otel binasının tamamı kullanılamaz hâle gelmiştir” denildi. Raporda ölü ve yaralı sayısı ile ilgili Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne resmi yazı ile başvurulduğu ancak herhangi bir cevap alınamadığı belirtildi.

Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki beş otelden biri olan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta gece saatlerinde yangın çıktı.

Otelin ana giriş kapısına göre eksi bir, arka giriş kapısına göre dördüncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü.

Saat 03.21'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, ancak 11 saat sonra söndürülebildi.

Can kaybı | Savcılık 79; Adalet Bakanlığı 78

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dün yapılan açıklamada Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grant Kartal Otel’deki can kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında “Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir” denildi.

51 kişiden 39’u taburcu edildi

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, yaralı 51 kişinin sağlık durumuyla ilgili dün akşam açıklama yaptı. Açıklamada otel yangını faciasında yaralanan 51 kişiden 39’unun taburcu edildiği bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında biri ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir” denildi.

12 kişi gözaltına alındı

Yaşananların ardından soruşturma başlatıldı ve Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü, otel müdürü, emekli mimar Ali B. olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili dört başmüfettiş ve altı savcı görevlendirildi.

Bina mühürlendi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ön raporda, otele ağır hasar raporu verildi.

Yangında büyük hasar gören Grand Kartal Otel mühürlendi. Otelin ana giriş kapısına şerit çekildi.

İtfaiye ön raporu hazırlandı: Yangın başlangıç yeri net olarak anlaşılmaktadır

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangınla ilgili ön rapor hazırlandı. Raporda, saat 03.30'da ilk ihbarın ulaştığı, 11 araç ve 30 personelle itfaiye ekiplerinin yola çıkmasının ardından 42 kilometre yol kat ederek saat 04.24'te olay yerine ulaşıldığı belirtildi.

Söndürme çalışmalarında 500 ton suyun kullanıldığının belirtildiği raporda, yangının nedenine ve yaşananlara ilişkin şu ifadeler yer aldı:

“Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren otel personeli ve görgü şahitlerinin beyanı ile tarafımızca yapılan incelemeler sonucunda yangının dördüncü katta yer alan mutfak/restoran bölümünden başladığı belirlenmiştir. Kapalı alan yangınlarında hava desteği sağlayacak cam kırılması, kapı açılması ve bunun gibi unsurlar gerçekleşmeden önce, yangın yükünü oluşturan ahşap, plastik vb. gibi kolay yanıcı maddelerin yanmasıyla ısının, sıcak dumanın ve alevin yayılma hızı genellikle düşük olmaktadır. Bu nedenlerle, yangın çok yüksek hararete ve tahribata neden olmaktadır. Yangın başlangıç yeri yapılan tespitler doğrultusunda net olarak anlaşılmaktadır. Ayrıca ısı, duman ve alevin fizik kanunu gereği yukarı doğru hareket etmesi kaçınılmazdır. Bu göstergeler doğrultusunda üçüncü katın yangın başlangıç yeri olmadığı, yalnızca sirayete maruz kaldığı bu nedenle daha az tahribata uğradığı anlaşılmaktadır. Otel binasında tahribatın fazla olmasından dolayı kasıt unsuru gösterecek herhangi bir bulgu bulunmadığından çıkış sebebinin bilirkişi tarafından değerlendirilmesi önerilmektedir.”

“50'den fazla vatandaş camlardan kurtarıldı”

50'den fazla kişinin merdivenli itfaiye aracıyla otelin camlarından, bir kişinin de atlama yatağı ile kurtarıldığının belirtildiği raporda, “Olay yerine ulaşıldığında Grand Kartal Otel'in alevli şekilde yandığı görüldü. Yangın tarafımızca söndürülmüştür. Otel ön cephesinden merdivenli araç ile 50'den fazla vatandaş, bulundukları odaların camlarından alınarak tahliye edilmiştir. Binanın arka cephesine merdivenli araç ve arazöz girişi karlı yol ve gevşek zemin sebebiyle mümkün olmadığından atlama yatağı ile bir vatandaş kurtarılarak tahliye edilmiştir. Bina lobi kısmından başlanarak tüm katlarda arama-kurtarma çalışmasına başlanmış olup, her katta bulunan odalarda, merdiven sahanlıklarında ve ara hollerde eks vatandaşlar tespit edilip tahliyesi tarafımızca yapılmıştır” denildi.

Sağlık Müdürlüğünden cevap alınamadı

Raporda yangında otel binasının tamamı kullanılamaz hâle geldiği, ölü ve yaralı sayısı ile ilgili Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne resmi yazı ile başvurulduğu ancak herhangi bir cevap alınamadığı belirtilerek şunlara yer verildi:

“Ulusal ve yerel medyada yer alan bilgiler baz alınarak formun ilgili bölümüne işlenmiştir. Yangına desteğe gelen itfaiye ekipleri, AFAD personelleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, UMKE ekipleri ve STK'ler ile birlikte eks ve yaralı vatandaşların tahliyesi yapılmıştır. Yangın tarafımızca soğutulmuş olup, gerekli kontroller yapılarak olay yeri 112 jandarma ekipleri ve 112 jandarma olay yeri inceleme ekiplerine bırakılarak merkeze dönüş yapılmıştır. Olay yerinde güvenlik amaçlı iki araç, dört personel bırakılmıştır. Raporun devamı olarak 64/1 sayılı rapor düzenlenmiştir.”