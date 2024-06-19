Mardin’in Dargeçit ilçesinde, ailesiyle birlikte konakladığı termal otelin 4. kat balkonundan düşen 3 yaşındaki Ensar Rüzgar, hayatını kaybetti. Olay, saat 15.00 sıralarında Ilısu Barajı yakınlarındaki bir termal tesiste meydana geldi. Küçük Ensar, iddiaya göre dengesini kaybederek kaldıkları odanın balkonundan düştü.

İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden sağlık ve jandarma ekipleri, Ensar Rüzgar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın şokuyla büyük acı yaşayan aile fertleri sinir krizi geçirdi.

Ensar Rüzgar’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.