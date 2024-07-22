TOM'un yeni üyeleri, otizmli bireylerin insan onuruna yakışan bir yaşam sürmesi için çalışacaklarını vurguladı. Hedef, Otizm Eylem Planı’nın uygulanması.

Otizm Dernekleri Federasyonu (TOM), yeni Yürütme Kurulu üyelerini seçti. Yeni üyeler, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden otizmle ilgili derneklerin temsilcilerinden oluşuyor. Seçilen isimler şöyle:

- Dudu Karaman Dinç (Denizli Otizm Derneği)

- Serap Dikmen Ahmetoğlu (KEDİ-Kabul, Eşitilik, Dahil Olma, İstihdam-Otizm Derneği)

- Aslıhan Ulu Volkan (Engelsiz Yarınlar Derneği)

- Demet Çileli (Akdeniz Otizm Derneği)

- Kıymet Bilgici (Bursa Otizmli Bireyler ile Anneleri Yardımlaşma Derneği)

- Özgül Gürel (Tohum Otizm Vakfı)

- Necdet Gümüş (Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği)

- Yusuf Doğukan Çiftçi (Gölcük Otizm Derneği)

- Senem Saygı (Bartın Otizm Spor Kulübü)

- Aziz Ergün (Yeni Hayat Engelsiz Yaşam Derneği)

Yeni üyeler, otizmli bireylerin insan onuruna yakışan bir yaşam sürmesi için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını belirtti. "Önceliğimiz Otizm Eylem Planı’nın uygulanması için çalışmak. Hak savunusu alanındaki çalışmalarımızı ülkemizdeki 123 STK’nın ortak çabasıyla sürdüreceğiz," dediler.

Yasalardaki yetersiz düzenlemeler ele alındı

Genel Kurul toplantısında, otizmli bireylerin geleceğini güvence altına alması gereken yasalardaki yetersiz düzenlemeler ve denetim eksiklikleri ele alındı. Eğitimde yaşanan ayrımcılıklar, bakım sistemleri ve bakım merkezlerindeki sorunlar, otizmli bireylere dair yetersiz olan verilerin güncellenmesi ve sağlık sistemindeki aksaklıklar gibi pek çok konu gündeme getirildi. Ayrıca, otizmli bireylerin maruz kaldığı çeşitli şiddet ve istismar olaylarına karşı sistemli ve kararlı bir çalışma yapılması gerektiği vurgulandı.

Otizimli bireylerin yaşam koşulları iyileşecek

TOM, Otizm Eylem Planı başta olmak üzere, otizm alanındaki aktif saha çalışmaları ve lobi faaliyetlerini yürüten şemsiye bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye’de otizm alanında çalışan 123 sivil toplum kuruluşundan oluşan TOM, 80’li yıllarda kurulan ilk derneklerin hafızasını taşıyor ve bu birikimi ileriye taşıma hedefiyle ilerliyor.

TOM üyeleri, otizmli bireylerin haklarını savunma ve yaşam koşullarını iyileştirme adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Özellikle Otizm Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi ve yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi konularında kararlılıkla çalışacaklarını vurguladılar.