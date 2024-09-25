Genellikle erken çocukluk döneminde ortaya çıkan otizm, yaşam boyu sürebilir ve bireylerin sosyal etkileşimleri, iletişim becerileri ve günlük yaşantılarını etkileyebilir. Otizm spektrum bozukluğu (ASD) olarak da adlandırılan bu durum, her bireyde farklı seviyelerde görülebilir ve çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Otizm yalnızca çocuklarla sınırlı değildir; yetişkinlerde de otizm belirtileri görülebilir. Peki, yetişkinlerde otizm nasıl anlaşılır? İşte otizm ve yetişkinlerdeki belirtileri hakkında bilmeniz gerekenler.

Otizm Nedir?

Otizm, beyin gelişimindeki farklılıkların bir sonucu olarak sosyal etkileşim, dil ve iletişimde güçlükler ile tekrarlayıcı davranışlar şeklinde ortaya çıkan bir spektrum bozukluğudur. Otizmin belirtileri, bireyin yaşamında erken yaşlarda fark edilebilir, ancak bazı kişilerde bu belirtiler daha hafif olduğu için tanı koyulması yetişkinlik dönemine kadar gecikebilir. Otizm spektrumu, çok hafif belirtilerden, daha ağır ve yoğun desteğe ihtiyaç duyulan durumlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

Yetişkinlerde Otizm Belirtileri

Yetişkinlerde otizm belirtileri, çocukluk dönemindekilerden farklı şekilde ortaya çıkabilir. Otizmin yetişkinlerde fark edilmesi zor olabilir, çünkü bazı bireyler yaşamları boyunca bu durumu yönetmek için çeşitli baş etme mekanizmaları geliştirmiş olabilirler. Ancak sosyal, duygusal ve iletişimsel zorluklar, yetişkinlerde otizmin belirgin özelliklerindendir. İşte yetişkinlerde en sık görülen otizm belirtileri:

1. Sosyal İlişkilerde Zorluklar

Otizmli yetişkinler, sosyal etkileşimlerde güçlük yaşayabilirler. Sosyal ipuçlarını (beden dili, yüz ifadeleri) anlamakta zorlanabilir, göz teması kurmaktan kaçınabilirler. Bunun yanı sıra, başkalarının duygularını anlama ve empati kurmada zorlanabilirler. Sosyal ortamlarda kendilerini rahatsız hissedebilir ve kalabalık ya da yeni insanlarla iletişim kurma konusunda çekingen olabilirler.

2. Tekrarlayıcı Davranışlar

Yetişkin otizminde sıkça görülen bir diğer belirti, tekrarlayıcı davranışlar ve rutinlere aşırı bağlılıktır. Günlük rutinlerinde ani değişiklikler yaşandığında stres seviyeleri artabilir. Aynı şekilde, belli bir düzende yaşamayı tercih ederler ve bu düzen bozulduğunda kendilerini huzursuz hissedebilirler. Tekrarlayan el hareketleri, cisimlerle oynamak veya belirli kelimeleri sürekli tekrarlamak gibi davranışlar da gözlemlenebilir.

3. İletişim Zorlukları

Yetişkin otizmli bireyler, sözel ve sözel olmayan iletişimde zorluklar yaşayabilir. Sözcüklerin anlamını farklı yorumlayabilirler ve kelimeleri bazen literal (gerçek) anlamıyla alabilirler. Esprileri, mecazi ifadeleri ya da sosyal deyimleri anlamakta zorlanabilirler. Ayrıca konuşma sırasında sıra alma, sohbet başlatma veya sürdürebilme konusunda güçlük çekebilirler.

4. Duyusal Hassasiyet

Birçok otizmli yetişkin, çevresel uyaranlara karşı aşırı duyarlı olabilir. Işık, ses, dokunma, koku gibi duyusal uyaranlara karşı aşırı tepki verebilirler. Örneğin, gürültülü ortamlarda aşırı rahatsız olabilirler ya da parlak ışıklardan kaçınabilirler. Bazı durumlarda ise, belli duyusal uyaranlara karşı ilgi artışı da gözlemlenebilir.

5. Özel İlgi Alanları

Otizmli yetişkinlerin genellikle derinlemesine bilgi sahibi oldukları ve yoğun ilgi duydukları belirli konular olabilir. Bu özel ilgi alanları bazen belirli bir hobiyi, akademik konuyu ya da spesifik bir nesneyi kapsayabilir. İlgi alanlarına olan bu yoğun ilgi, sosyal hayatlarında ve mesleki yaşamlarında önemli bir rol oynayabilir.

6. Bağımsız Yaşam Zorlukları

Bazı otizmli yetişkinler günlük yaşam becerilerinde zorluk yaşayabilirler. Plan yapma, zaman yönetimi, kişisel bakım ya da ev işleri gibi bağımsız yaşam becerilerinde desteğe ihtiyaç duyabilirler. Ancak bu, otizmli her yetişkinin dışarıdan yardım almadan yaşayamayacağı anlamına gelmez; bazıları kendi başlarına oldukça başarılı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilirler.

Otizmin Yetişkinlerde Tanısı ve Tedavisi

Otizmin tanısı, bir dizi değerlendirme ve testlerle uzmanlar tarafından konur. Yetişkinlerde otizm teşhisi, genellikle geçmiş davranışların incelenmesi ve mevcut semptomların değerlendirilmesi yoluyla yapılır. Tanı koyulduktan sonra bireyin yaşam kalitesini artırmak ve sosyal, duygusal zorluklarını hafifletmek için çeşitli terapiler ve destek programları uygulanabilir. Bu süreçte bireyin ihtiyaçlarına yönelik özel planlar geliştirilir.