Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi, otizmli çocuklar ve ailelerine yönelik sosyal imkânlar sağlıyor.

Fethiye Belediyesi personeli ve Fethiye Otizm Derneği, Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fethiye Otizm Derneği üyeleri, otizmli bireylere tam donanımlı profesyonel bir ekiple hizmet veren Otizm Yaşam Merkezi’ndeki misafirperverlikleri ve destekleri için Efeler Belediyesine ve Başkan Anıl Yetişkin’e teşekkür etti.

Heyet edindikleri bilgiler ışığında benzer projeyi Fethiye’de hayata geçireceklerini belirtti.