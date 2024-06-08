Nazilli Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören Kerem, emekli Müzik Öğretmeni Şefika Yurga Yurdakul öncülüğünde kurulan ve gönüllü şefliğini yaptığı Nazilli Otizm Orkestra Korosu'nun vazgeçilmez davulcularından biri olarak konserlerde büyük beğeni kazanıyor.

Okul dışında doğa sevgisiyle öne çıkan Kerem, mahallesinde bulunan birçok alana çeşitli meyve ve süs fidanları dikerek gönüllerde taht kuruyor. Son olarak Nazilli Belediyesinden izin alarak Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı üzerinde bulunan bir parka portakal, limon, çam, zeytin, mandalina ve farklı meyve fidanları dikti.

Kerem, fidan dikme eylemini şu sözlerle açıkladı:

"Ağaç dikmek sevaptır. Onun için yeşili sev doğayı koru. Daha yaşanabilir bir dünya için fidan dikiyorum. Doğayı korumak için ağaç lazım. Bizim için oksijen lazım. Onun için ağaç dikmeliyiz. Dünya çevre gününde de ağaç dikiyorum. Doğaya ve ağaçların önemine dikkat çekmek istiyorum. Çevreni kirletme, dünyayı temiz tut. Ben bu parka 10 fidan diktim. Nazillimi çok seviyorum. Topraklarımızı çok seviyorum. Yeşili sev doğayı koru."