Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçmek için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ı annesi Gülnur Tunca ile ziyaret eden Tuna, bu önemli hedefi için destek sözü aldı.

Başarılarla dolu bir kariyer

Henüz 10 yaşında lisanslı yüzücü olan Tuna Tunca, antrenörü Mert Onaran ile tanışmasının ardından havuz yarışlarında dereceler kazandı. 2018 yılında Çanakkale Boğazı'nda katıldığı ilk açık su yarışında engelli kategorisinde derece yaparak dikkatleri üzerine çekti. İstanbul Boğazı'nı 3 kez geçen Tuna, İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli'ye kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek tamamladı. Ayrıca, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzen Tuna, bu etabı solo olarak geçen ilk otizmli birey oldu. Şimdi ise hedefinde, 4 yıldır hazırlandığı ve 10-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirmeyi planladığı Manş Denizi geçişi var.

Başkan Günay’dan destek sözü

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Tuna Tunca’nın başarılarının ilçeleri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Başkan Günay, "Tuna, kimsenin başaramadığı birçok başarıya imza atmış ve bizi gururlandırmıştır. Manş Denizi zorlu bir parkur. Zor ama Tuna için zor diye bir şey yok. O başarmak için doğmuş. Manş’ı aşıp gelecek ve Güzelbahçe’nin, İzmir’in, Türkiye’nin gururu olacak. Dünyaya bizi tanıtacak. Biz de Tunamız için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her türlü destekte yanında olacağız. Tuna Manş Denizini geçtiğinde Güzelbahçe’deki tüm billboardlara Tuna’nın başarısını asacağız. Bu da belediyemizin Tuna’ya sonsuz desteğidir. Onlar bizim geleceğimiz, geleceğimizi onlara emanet edeceğiz. Tuna başaracak ve bayrağımızı dalgalandıracak" dedi.