Olay, Adıyaman Kahta karayolu Fuar Merkezi karşısındaki arazide meydana geldi. Hüseyin Çil isimli vatandaşın otlatmak için araziye çıkardığı hayvanları, daha önceden araziye dökülen ve havanın sıcak olmasından dolayı eriyen asfalt ziftine battı. Arazide oluşan küçük zift göletine batan 8 küçükbaş hayvanı kendi imkanlarıyla çıkartamayan Hüseyin Çil, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Uzun uğraşlar sonucu kurtarıldılar

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zift göletine batan hayvanları tek tek çıkarmaya çalıştı. Hayvanları güçlükle çıkartan ekipler, iş makinesi yardımı ve uzun uğraşlar sonucunda 8 hayvanı kurtarmayı başardı.

Neyse ki asfalt ziftinin hayvanlara herhangi bir zararı olmadığı öğrenildi.

Yetkililer, benzer kazaların tekrarlanmaması için vatandaşları, inşaat atıklarını ve asfalt ziftini rastgele arazilere dökmemeleri konusunda uyardı.