Yangının çıkması üzerine bölgede bulunan mahalle sakinleri de sokağa döküldü. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülmekle birlikte, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Vatandaşların panik yaşamasına neden olan bu olayla ilgili daha ayrıntılı bilgilerin ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.