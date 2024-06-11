CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, bayram tatilinin dar gelirliler için seyahat etme imkanını akraba evlerine yönlendirdiğini belirterek, "Ancak otobüs bileti fiyatları dahi uçak biletini geride bırakıyor, bu da akraba ziyaretini lüks hale getiriyor" dedi.

Ateş, yaptığı açıklamada, yurt içi turizmde yapılan seyahatlerin %60'ının yakınlara yapılan ziyaretler olduğunu vurguladı. Ekonomik kriz ortamında tatilin çoğu kişi için akraba veya arkadaş evinde geçtiğini ifade eden Ateş, emeklilerin ise gezmek gibi hayallerinin artık zorlaştığını dile getirdi. İki kişi için en uygun otobüs bileti fiyatının, asgari emekli maaşının beşte birine denk geldiğini belirtti.

KYK yurtlarında tatil teklifi, büyük ayıp!

Ateş, 65 yaş ve üstü vatandaşların turizmdeki payının düşük olduğunu da vurgulayarak, "Emekliler ülkemizde büyük imkansızlıklar içinde yaşarken, iktidar KYK yurtlarında tatil teklif ediyor, bu büyük bir ayıp" dedi.

Bayram tatilinin dokuz güne çıkarılmasının sınırlı bir kesimi ilgilendirdiğini belirten Ateş, vatandaşların masraflarının artmasıyla birlikte yakınlara ziyaretlerin kısa tutulduğunu ifade etti. Geçen yıl ortalama geceleme süresinin azaldığını ve ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların uzun tatile gücünün yetmediğini söyledi.