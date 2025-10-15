İstanbul-Ankara hattında devreye giren ekspres otobüs uygulamasıyla otobüsler ara duraklara uğramadan doğrudan varış noktasına ulaşacak. Yolculuk süresi kısalacak ve konfor artacak.

İstanbul-Ankara hattında ekspres seferler başladı

Şehirlerarası otobüs yolculuklarında yeni bir dönem başlıyor. İstanbul-İzmir hattında başlatılan ekspres ulaşım uygulaması, artık İstanbul-Ankara seferlerinde de devreye giriyor.

Yeni sistemle birlikte otobüsler ara duraklarda durmadan doğrudan varış noktasına ulaşacak.

Ekspres seferler zamandan tasarruf sağlayacak

Yüksek Hızlı Tren’in 2014’te İstanbul-Ankara hattında hizmete başlamasının ardından otobüs firmaları yolcu kaybını önlemek için çözümler aramıştı. Bu kapsamda devreye alınan ekspres seferler, durak sayısını azaltarak yolculuk süresini kısaltmayı amaçlıyor.

Yeni sistemle İstanbul ve Ankara arasındaki otobüs seferleri “ekspres” ve “normal” olarak ikiye ayrılacak. Ekspres otobüsler Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Beypazarı ve Polatlı gibi duraklarda durmadan yoluna devam edecek.

Yolculardan gelecek geri bildirimler belirleyici olacak

Yetkililer, uygulamanın ilk etapta bazı firmalar tarafından uygulanacağını ve mevcut koltuk kontenjanlarının yaklaşık yarısının ekspres seferlere ayrılacağını belirtti.

Ayrıca, yolculardan alınacak geri bildirimlere göre sistemin kapsamının genişletilebileceği ifade edildi. Bu uygulamayla şehirlerarası otobüs yolculuklarında hem hız hem de konfor açısından yeni bir dönem başlamış olacak.