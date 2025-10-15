Uşak’ta şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramada iki valiz içinde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İhbar üzerine otobüs durduruldu

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine şehirler arası bir yolcu otobüsünü kent merkezinde durdurdu.

Ekiplerin yaptığı aramada, bagaj kısmındaki iki valizde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silahların menşei ve sevk amacıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Valizlerin sahibi olduğu belirlenen E.Ö., olay yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, silah kaçakçılığına yönelik operasyonların aralıksız sürdüğü vurgulanarak, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.