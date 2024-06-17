İSTANBUL (AA) - Otokar, Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan ve 21 Haziran'a kadar sürecek olan Avrupa'nın savunma sanayii fuarı Eurosatory 2024'e 7 aracı ve kule sistemleriyle katılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türk savunma sanayisini yurtdışında temsil etmeye devam ediyor. Yıl başından bu yana Brezilya'dan Endonezya'ya, Romanya'dan Suudi Arabistan'a kadar farklı ülke fuarlarına katılarak kara sistemleri alanındaki ürün ve kabiliyetlerini tanıtan Otokar, bu kez Fransa'da ürünlerini sergiliyor.

Şirket, Paris'te bugün kapılarını aralayan Eurosatory 2024'te, 7 aracı ve kule sistemleriyle yer aldı.

62 ülkeden 2 bini aşkın katılımcının yer alması beklenen fuarda, Otokar Türkiye'nin ilk ağır sınıf paletli insansız zırhlı aracı ALPAR ile hareket ve beka kabiliyetiyle farklı coğrafyalarda kendini kanıtlayan ARMA araç ailesinin yeni üyesi ARMA II'nin ilk kez dünyaya tanıtımını yapıyor. Otokar'ın Eurosatory 2024'te sergilediği diğer araçlar arasında ise COBRA II, ARMA 6x6, ARMA 8x8, TULPAR ve AKREP II yer alıyor.

Fuarda ayrıca, Otokar'ın EDGE Group ile ortak girişim şirketi olan Al Jasoor'un standında RABDAN 8x8 Zırhlı Tıbbi Tahliye Aracı'nı sergilenecek. Aselsan standında ise ARMA 8x8 Korkut Kuleli Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi Aracı sergilenecek.

- "Avrupa'nın kara sistemleri konusunda artan savunma sanayii ihtiyaçlarına en hızlı ve etkin şekilde cevap vermeye hazırız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, Otokar'ın 1990'lı yıllarda zırhlı araçlarını ilk kez Eurosatory'de dünyaya tanıttıklarını, bugün ise dünyanın sayılı kara sistemleri üreticileri arasında yer aldığını belirtti,

Özüner, dünya genelinde yaşanan gelişmeler ve tehditler nedeniyle yükselen savunma sanayii harcamalarının, kullanıcıların askeri fuarlara olan ilgisini artırdığını vurguladı.

Avrupa'nın en büyük savunma sanayii fuarlarından biri olan Eurosatory'de dünyanın dört bir yanından gelen mevcut ve potansiyel kullanıcılar ile bir araya gelme imkanı bulacaklarının altını çizen Özüner, "NATO standartlarındaki ürünlerimiz, ihtiyaçlara cevap verme ve teslimat hızımız, satış sonrası hizmetlerimizle global rakiplerimiz arasından sıyrılıyoruz. Otokar olarak Avrupa'nın kara sistemleri konusunda artan savunma sanayii ihtiyaçlarına en hızlı ve etkin şekilde cevap vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Özüner, şirketin yakın geçmişteki iş birliklerine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ürün, teslimat ve satış sonrası alanlarında fark yaratan yetkinliklerimiz sayesinde, özellikle Doğu Avrupa ülkeleri için önde gelen aday üreticilerden biri haline geldik. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Estonya Silahlı Kuvvetleri'ne 6x6 zırhlı araç tedariki için görevlendirildik. Teklif değerlendirme süreci devam eden Romanya’nın 4x4 zırhlı araç ihtiyacını karşılamaya hazır ve istekliyiz." dedi.

- " İki zırhlı aracımızı ilk kez Eurosatory'de dünyaya tanıtıyoruz"

Otokar Savunma Sanayii Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi ise NATO ve Birleşmiş Milletler'in kara sistemleri tedarikçilerinden Otokar'ın ürettiği araçların dünya genelinde birçok farklı görevde, iklim ve arazi koşulunda hizmet verdiğine değindi.

Vehbi, beş kıtada, 40'tan fazla ülkede 33 binden fazla askeri araçlarının görev aldığını vurgulayarak, araçların, muharebe koşullarından barış güçleri hizmetlerine kadar en zorlu arazilerde yüksek performans ve güvenlik sunarak, en kritik görevlerde ihtiyaç duyulan desteği sağladığını ifade etti.

Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında sayısız görevde yer alan araçlarının kendilerini kanıtladığını, başarıyla adından söz ettirdiğinin altını çizen Vehbi, "Eurosatory'de yeni nesil araçlarla güçlü bir katılım yaptık. İki zırhlı aracımızı ilk kez Eurosatory'de dünyaya tanıtıyoruz. Silahlı kuvvetlerin robotik ve insansız kara aracı ihtiyacını karşılamak üzere geliştirdiğimiz ALPAR ve klasik muharebe koşullarının yanı sıra günümüzde sıkça rastlanan asimetrik tehditleri de göz önünde bulundurarak geliştirdiğimiz 8x8 zırhlı aracı ARMA II'nin sektörde yeni referans noktası olacağına inanıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Vehbi, askeri araç tedarikinin yanı sıra kullanıcıların isteklerine uygun çözümler geliştirildiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Kullanıcılarımızın ihtiyaçları ve güncel tehditleri yakından takip ediyor ve silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri için optimum çözümler sunmak için çalışıyoruz. Sahip olduğumuz yetkinlikler ve kabiliyetler sayesinde kullanıcımızın ihtiyaçları doğrultusunda yerel üretim, teknoloji transferi gibi tüm seçenekleri sağlıyoruz."