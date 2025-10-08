Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
2 kişi yaralandı
Kazada sürücü ve otomobilde bulunan yolcu yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yaralıların durumuyla ilgili henüz net bilgi paylaşılmadı.
Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın kontrolden çıkışı ve tabelaya çarpması net şekilde görülebiliyor.