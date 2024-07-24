Otomobil piyasasında alarm zilleri çalıyor! Ağustos ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Birliği Araç Genel Güvenlik Yönetmeliği, otomobil fiyatlarında büyük bir artışa neden olacak. Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mehmet Torun, araç almak isteyenleri mevcut kampanyaları değerlendirmeleri konusunda uyarıyor.

Yeni yönetmelik, araçlarda zorunlu güvenlik paketi uygulamasını getiriyor. Bu paketin maliyeti 3 ila 5 bin euro arasında olacak ve otomobil fiyatlarına yansıyacak. EGOD Başkanı Torun, zammın ÖTV ve KDV'yi de artıracağını belirterek, kur artışlarıyla birlikte fiyatların daha da yükseleceğini vurguluyor.

Temmuz ayını kaçırmayın

Torun, şu an devam eden kampanyalar sayesinde otomobil fiyatlarının yılbaşı rakamlarının altına indiğini belirtiyor. Araç almak isteyenlerin bu fırsatı kaçırmaması ve ellerini çabuk tutması gerektiğini söylüyor.

Sıfır otomobil satışları artıyor

Yüksek enflasyon ve kredi zorluklarına rağmen, sıfır otomobil satışları artış gösteriyor. 2024 yılı satışlarının 1.1 milyona ulaşması bekleniyor.

İkinci el piyasası durdu

Sıfır otomobil kampanyaları, ikinci el piyasasını da olumsuz etkiliyor. Bankaların kredi verme konusundaki isteksizliği ve yüksek faiz oranları, ikinci el araç alımını zorlaştırıyor.

Sahte yedek parça tehdidi

Sektördeki sahte yedek parça sorunu da büyümeye devam ediyor. Merdiven altı üretim ve ithalat, insan sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar, yaşanan kazaların %40'ının araç kaynaklı olduğunu belirtiyor.

Peki alanında tecrübeli oto galericiler neler söylüyor?

Türkiye'de otomobil fiyatlarının en büyük belirleyicilerinden biri döviz kurlarındaki dalgalanmalardır. Özellikle ithal edilen otomobillerde döviz kuru artışı doğrudan fiyatlara yansır.

Yaz ayları genellikle tatil ve seyahat sezonu olduğundan otomobile olan talep artar. Artan talep, fiyatların yükselmesine sebep olabilir. Aynı zamanda, üretici firmaların tedarik zincirindeki aksaklıklar ve çip krizinin devam etmesi, arzı kısıtlayarak fiyat artışlarına yol açıyor.