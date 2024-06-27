İzmir'de Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığının desteğinde yürütülen operasyonda, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 şüpheli gözaltına alındı.

Eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin oto galerilerinde otomobil satışları yaparak ticari faaliyet gösterdiği gibi görünüp çekme kırma yoluyla tefecilik faaliyetleri tespit edildi. Aramalarda yapılan şüpheli adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi; 6 adet tüfek, 3 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 115 adet fişek ve kartuş ile mağdurlara ait çok sayıda evrak, çek ve dijital materyaller ele geçirildi.

127 milyonluk vurgun

Şüphelilerin, hatalı ve müştekilere ait çekişleri düşük değerlerle kırarak yüksek komisyonlarla işlem yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Soruşturmada toplamda 46 kişinin mağdur olduğu ve şüphelilerin yaklaşık 127 milyon TL tutarında haksız kazanç çıkardığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.