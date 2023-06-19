Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Kartepe fabrikalar mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Fahri Yıldız yönetimindeki 54 AGF 964 plakalı otomobil, D-100 karayolundan Ankara Caddesi'ne geçişi sağlayan yol ayrımında bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyer, aracın ön camından içeri girdi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Acil sağlık ekipleri, aracın ön koltuğunda oturan Nurcan Bal'ın (44) hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, yaralanan sürücü Fahri Yıldız'ı bulunduğu yerden kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yıldız, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Fahri Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Nurcan Bal'ın cenazesi ise itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından, Bal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.