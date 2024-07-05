Geçtiğimiz ay iflas başvurusunda bulunan Fisker'ın yaklaşık 1 milyar dolar borcu olduğu belirtiliyor. Şirket, varlıklarını satarak borcunu kapatmaya çalışırken, envanterindeki araçları da zararına satmak zorunda kaldı.

70 bin dolarlık araçlar 14 bin dolara düştü

Bir dönem 70 bin dolara satılan Ocean modeli SUV'ler, ekonomik krizin etkisiyle 25 bin dolara kadar düşmüştü. Şirket şimdi bu araçları 14 bin dolara satarak nakit elde etmeyi planlıyor.

Mahkeme onayı bekleniyor

Fisker, araçları düşük fiyattan satabilmek için mahkemeden onay bekliyor. Ancak bu konuda son kararı yargıç verecek.